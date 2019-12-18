永慶房屋12月14日響應內湖國際安全社區活動，免費贊助帳篷，並設攤宣導永慶現正大力推動的「實價登錄3.0」服務，除獲主辦單位感謝外，更協助現場超過200名民眾解決購、售屋疑問。尤其是永慶房屋同仁熱情說明，「實價登錄3.0」率先將成交行情揭露至門牌，保障消費者權益，更幫助消費者在購售屋時能做出正確決策，獲得民眾讚許。

在地協會熱情推廣 永慶房屋大力協助共同守護社區安全

自2002年開始，「內湖社區安全與健康協進會」致力推動內湖安全社區， 2005年更通過「世界衛生組織社區安全推廣協進中心」認證，成為全球第94個國際安全社區。本月14日在大湖公園陽光草坪，舉辦一年一度的「內湖國際安全社區成果分享暨歲末感恩聯歡會」，除了分享推動社區安全的成果，也邀集各相關單位，如：消防局、警察局、衛生局、社會局、區公所、天然氣瓦斯業者、保全業者到場，向民眾宣導各種防救災知識。

永慶房屋同仁參與內湖國際安全社區活動，為民眾提供專業房地產諮詢

永慶房屋本次也獲邀參加，協助宣導購售屋安全相關問題，陪伴在地一同守護民眾、宣導社區安全。為了感謝永慶房屋大力支持，內湖社區安全與健康協進會理事長廖佑霖，當天也特地頒發一紙感謝狀給永慶房屋，也希望未來還有其他活動可以與永慶再度攜手合作！

內湖社區安全與健康協進會理事長廖佑霖（左）頒發感謝狀給永慶房屋。

歡迎內湖大小朋友 永慶攤位提供諮詢房產資訊、抽獎還有小遊戲

永慶房屋內湖區店長黃亮穎表示，永慶房屋與在地互動密切，這次活動不僅贊助35頂帳篷協助活動順利進行；民眾至攤位可領取造型氣球一個，另外加碼抽獎活動，與民眾同樂，並協助民眾解決房地產相關疑問，同時分享永慶「實價登錄3.0」對消費者的權益保障，大獲民眾讚許。

現場最大獎是適合寒冷冬天使用的電暖爐和躺椅，超實用的獎品也吸引民眾踴躍參與，更有不少家長帶著小孩前來同樂，也特別為小朋友準備棒球九宮格遊戲，讓現場小朋友也興奮排隊玩遊戲，全家人在永慶房屋攤位一次滿足需求。

永慶的攤位特別準備棒球九宮格遊戲，吸引不少小朋友駐足。

(中時電子報)