一名居住在龍潭地區82歲的謝姓老婦，18日上午獨自推著手推搬運車在龍潭區梅龍路上，民眾擔心易生危險而報警處理。龍潭警方到達現場時，老婦正徬徨無助的獨自杵在路中，經趨前關心發現老婦精神狀況不佳疑似有失智情形，不但不理會警方，甚至懷疑警方是詐騙人士，不讓員警靠近，最後經員警細心安撫情緒後，以電腦人臉辨識系統查證確認身分後，最後將該名老婦平安載返家中。

龍潭分局聖亭派出所警員熊弋賢及姚繼群到場處理失智老婦時，一度被老婦誤會是詐騙集團，老婦情緒激動大聲喝斥警方不准靠近她，甚至還出言辱罵、徒手攻擊推開員警。員警體諒該老婦有失智情形，規老婦不要停在道路車道上易生危險，最後經員警協助才將老婦及手推車移到路旁。

另見老婦一路推著手推車可能是因為走太久體力耗盡，隨即攙扶老婦並自掏腰包至附近店家購買飲料水給予解渴補充體力，經關懷照料安撫情緒後，雖已確認老婦身分，仍無法與老婦家屬取得聯繫，最後警方只能開著巡邏車依電腦資料所記錄的住址將其載送返家。

家屬表示，老婦有年邁失智情形，於上午吃完早餐後，堅持要去住家附近菜園工作，隨後就推著手推車載運塑膠圍籬出門，到了近中午卻遲未返家，焦急的家屬就在附近找尋仍遍尋不著，正準備前往派出所報案時，就看到了警車慢慢駛入住家巷內，另表示年邁老婦在精神狀況不佳的情況下，竟走失在離家5公里外的隔壁村里，幸好遇到警方及時的協助，否則後果不堪設想，非常感謝警方積極熱心協助照料，不斷地鞠躬道謝。

(中時 )