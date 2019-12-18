台大學生會在官方臉書公告，台大校務基金將於明年底撤除高污染、高碳排產業的投資，也將不再投資相關產業，未來校務基金投資準則，近期會以公司CSR（企業社會責任）表現作為投資參考依據。

台大學生會提到，2017年起，台大學生會永續部與台大氣候行動社，共同展開校務基金對於「高汙染、高碳排」產業的撤資倡議，同年台大校長管中閔在參與校長遴選時，曾在台大學生會所舉辦的「校長，給問嗎？」活動中，強調未來若就任校長，將撤除校務基金在「高汙染、高碳排」產業的投資。

台大學生會指出，撤資所涉及的層面，不單單只是經濟與環境面，亦牽涉世代正義與全球的區域正義。台大的撤資行動，除了對使用化石燃料、及造成環境污染與高碳排之行為形成壓力，並呼應氣候變遷危機之外，亦期望能促使更多社會大眾意識到，不當的資金運用可能促成環境與氣候變遷問題的惡化，其實都能作出改變。

台大學生會強調，歷經3年的倡議與溝通後，台大確定撤除校務基金中高達22％、4.32億元投資於高污染、高碳排產業的資金，正式成為亞洲第一間成功撤資的大學。

台大校方則回應，校方正逐步落實校長管中閔參加校長遴選時，對校務基金投資方向的承諾，目前已處理相關3分之2的投資，未來會繼續處理，而校方未來會以 CSR 等指標作為校務基金投資參考依據。

(旺報 )