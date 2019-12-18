2019年區塊鏈應用大爆發，國銀搶攻商轉商機。中國信託18日舉辦「2019 CTBC Blockchain Day 應用趨勢論壇」，中國信託金控技術長賈景光指出，中信目前主要聚焦三大塊：貿易融資、金融與醫療、數位創新商業模式像是音樂授權、網紅電商支付，他也公布中信「Shaman」是打通最後一哩路、讓區塊鏈創新落地的關鍵武器。

賈景光指出，過去銀行在整個交易過程中，只負責最後一段「支付動作」的執行，至於買賣雙方交易內容、金額無法確認，但中信打造的Shaman付款確認服務，可在區塊鏈平台上架設驗證節點，去確認該付款與區塊鏈上的交易條件是否一致，一致就執行付款，反之，則阻擋退回。

舉例來說，中信與Soocker網紅電商合作為例，在中信與Soocker、微軟打造的平台上，網紅與品牌商的導購分潤契約會被寫入區塊鏈，一旦導購成功商品成交，網紅就會獲得分潤金額而能夠請款，如此一來，網紅到底賣出多少、可分潤多少就不會有落差。

賈景光指出， Shaman服務也已導入KKFARM的Soundscape音樂版權區塊鏈，可協助版權交易付款的自動化。過去音樂創作人可能認知上要收到5萬，最後卻只有收到5千元，但現在導入區塊鏈技術後，中信不再只是執行付款動作，而是融入在整個交易鏈上，可確認交易內容正確性再付款。

賈景光表示，目前台壽與高雄榮總也開始應用區塊鏈作理賠服務。傳統的醫療理賠是：客戶出院時要向醫院申請各種書面單據、再向保險公司申請理賠，但應用區塊鏈技術後，台壽的保戶只要在線上授權後，台壽就可向醫院拿到各種單據認證進行理賠，該合作在2019年7月1日已上線，客戶理賠時間大幅縮短，未來也將擴大到非台壽的保戶。

賈景光指出，值得注意的是，區塊鏈在貿易融資上大商機。據Gartner預估，目前全球既有的貨物交易量達4兆美元，2023年將有2兆美元的貨物交易在區塊鏈上追蹤，也就是會有50％的貨物交易都會透過區塊鏈完成。

(工商 )