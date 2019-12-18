世邦魏理仕董事總經理朱幸兒以「小滿」二字預測2020年台灣房地產市場，她認為，台灣小環境的政經情勢利多將難敵國際政經情勢的利空，投資應該小心謹慎，步步為營才好。

朱幸兒說，台商計畫回台投資資金創新高，但需要觀察能否能落實才是關鍵，目前辦公租金雖創歷史新高，不過2~3年大量釋出的辦公空間將會帶來隱憂。她說，今年商辦市場的火熱及供不應求，現階段很多人都想要蓋商辦，但需要特別留意未來2~3年將有很多的新供給出現，屆時對商辦租金壓力需要特別注意。

朱幸兒指出，房屋交易棟數雖逐漸回溫，但值得留意的是豪宅交易量卻創新低，低利時代來臨，資金轉入房股市或外流，但未造成購屋者追價現象。另外52%美國及79%亞洲企業財務長預測2020全球經濟將步入衰退，穆迪調降2020多國的債信評等從穩定至負面，2020年大陸國企及公司債務違約是全球經濟最大風險。

(時報資訊)