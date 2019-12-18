為擴大我國綠色債券市場發行規模，櫃檯買賣中心鼓勵企業發行綠色債券，截至108年12月17日止共發行37檔，合計發行總額為新台幣1,041.79億元(流通在外36檔，發行餘額為新台幣1034.22億元)。

櫃買中心表示，今年度截至12月17日止，綠色債券已新發行14檔，合計發行總額約為新臺幣502億元，創歷年新高，發行人包括3家本國銀行(永豐銀行1檔、玉山銀行1檔及合作金庫銀行1檔)、2家外銀在臺分行(法國興業台北分行4檔及法國巴黎台北分行1檔)、1家民營生產事業(日月光投控2檔)、1家國營事業(台電公司1檔)、1家超國際金融組織(中美洲銀行1檔)及1家外國生產事業(沃旭能源之子公司丹麥商Orsted Wind Power TW Holding A/S 2檔)；綠色債券市場今年度發行金額較去年全年新臺幣333億元成長超過50%以上，總發行金額更已突破新台幣1000億元，邁向另一個新的里程碑。

截至108年12月17日止共發行37檔，合計發行總額為新台幣1,041.79億元(流通在外36檔，發行餘額為新台幣1,034.22億元)，發行人涵蓋本國銀行、外國銀行、國營事業、本國民營生產事業及外國民營生產事業。

(時報資訊)