工業電腦廠振樺電（8114）雖受POS及KIOSK專案出貨遞延，影響2019年第四季旺季營運動能，但法人看好隨著營收成長及規模經濟顯現，可望帶動明年獲利躍進。振樺電今日持平開出後走揚，最高上漲3.4％至106.5元，登近2月高點、領漲工業電腦族群。

振樺電2019年11月自結合併營收8.75億元，較10月8.01億元成長9.21％、但較去年同期8.79億元微減0.49％，改寫同期次高。累計1～11月合併營收89.8億元，較去年同期88.97億元微增0.93％，續創同期新高。

振樺電表示，由於全球經濟局勢動盪持續，終端客戶投資多轉趨觀望、加上CPU缺貨等逆風干擾，增添傳統旺季營運變數，對第四季營運看法趨守。其中，POS與KIOSK已接獲新指標性客戶長期專案，並完成初期導入測試，惟放量速度需視客戶投資進度而定。

不過，振樺電對明年營運展望相對樂觀，表示POS、工業電腦、KIOSK三大事業體已接獲指標性長期大型專案，預計明、後年依客戶導入進度逐步產生貢獻。在營業規模逐步擴大、毛利率獲得提升及營運管理資源整合效益持續顯現下，長期本業獲利可望進一步提升。

投顧法人認為，由於中美貿易戰影響專案客戶下單意願，振樺電原定本季出貨的POS及KIOSK專案，大量出貨時程將遞延至明年第二季，使第四季營運將旺季不旺。不過，第三季象徵本業獲利能力的營益率表現符合預期，顯示合併綜效持續顯現。

基於第四季旺季不旺，投顧法人將振樺電今年營收及獲利預期分別下修3.1％、14％，預期今年營收將微幅衰退0.2％，獲利則將降至近6年低點。不過，仍看好營益率將如期回升至10％以上，帶動本業獲利年增達4成。

展望明年，投顧法人雖將振樺電營收、獲利預期分別下修4.9％、17.2％，仍看好營收將年增逾1成，配合規模經濟顯現帶動營益率續揚，可望使本業獲利大增38％，帶動稅後淨利躍增57％、改寫歷史新高，維持「增加持股」評等，目標價自144元小降至140元。

(時報資訊)