中央山脈南二段傳山難，直升機運送遺體下山！（南投縣消防局提供／廖志晃南投傳真）

台中市吳姓山友，自台東縣向陽派出所入山攀登南二段，途經杜鵑營地附近時，摔落約30多公尺深的山谷死亡；登山隊伍中有3名揹工是山搜義消，輪流將遺體揹負到中央金礦山屋，18日由直升機吊掛下山，交由警方和家屬處理。

南投縣消防局第3大隊長林正宜表示，17日接獲通報後，大隊隨即啟動山域救援機制，因為登山隊伍中有3名揹工是大隊山搜義消成員，為掌握救人時效，先請3名山搜義消下切至深谷摔落處，將疑似OHCA傷者移動空曠地且同步申請直升機吊掛救援

直升機10時2分自嘉義空軍基地起飛，10時54分在現場回報無法吊掛，因現場作業空間不足，旋翼可能觸及山壁，在了解該名登山客已明顯死亡，於11時11分返航嘉義空軍基地。

山難事故點因屬密林及峭壁無法吊掛，3名山搜義消排除困難與危險，順利將該名登山客揹負至步道，在苦尋附近空曠處未果後，以輪替揹負方式，往約需耗時3-4小時的中央金礦山屋移動。

因到達事故點，需要2至3天的路程，消防局4名消防人員為掌握時效，搭乘直升機降落八通關大草原，再以步行方式前往中央金礦山屋會合，搜救人員連同該團登山客及大體ㄧ行人，紥營中央金礦山屋。

消防局18日再申請直升機，自嘉義空軍基地起飛，於中央金礦山屋順利吊掛遺體後，降落同富國中，交由家屬及派出所辦理相驗。

(中時 )