《中國民航報》官方微信公眾號昨晚發文稱，「經過確認，2020年1月8日、9日、10日，部分兩岸航線上已出現一票難求的情況」，呼籲我方民航局善待廣大台胞，勿再設置障礙，儘快同意適度延長2020年春節加班機執行時間。

大陸全國台胞投資企業聯誼會16日呼籲交通部，應延長春節加班機時程，讓更多台胞可返鄉投票。交通部長林佳龍17日回應，「目前仍有機位，加班機時程是春節前後兩週，因涉及兩岸協商機制，若有需要延長時程，會配合陸委會辦理。」

根據林佳龍的說法，由於農曆春節是明年1月25日，因此春節加班機時程從1月11日至2月8日。但1月11日正好是總統大選投票日，許多在大陸的台商、台生及眷屬，將在投票前3天密集返台，是機位需求尖峰期。

陸籍航空公司為了滿足廣大台胞返台投票需求，希望開加班機，大陸海峽兩岸航空運輸交流委員會早在3個月前、今年9月16日就向我方民航局數度提出申請，但民航局迄今硬是不同意。

《中國民航報》官方微信公眾號昨晚發文稱，近日，海峽兩岸航空運輸交流委員會公開表示，委員會非常關心台企聯16日關於再次要求延長春節加班機執行時間的呼籲。此前，大陸民航主管部門已應台企聯的要求，反覆與台灣民航局溝通，希望其認真考慮台胞訴求，滿足台胞需求，積極回應適度延長2020年春節加班機執行時間，但卻遭到推阻與拒絕。

文章說，「近日，經過確認，2020年1月8日、9日、10日部分兩岸航線上已出現一票難求的情況。大陸民航主管部門再次重申，願意便利兩岸航空公司，根據市場需要增開航班，滿足台胞返台需求。」

海峽兩岸航空運輸交流委員會呼籲，台灣民航局應認真對待廣大台胞的需求，善待廣大台胞，勿再設置障礙，與委員會相向而行，儘快就適度延長2020年春節加班機執行時間做出讓廣大台胞滿意的安排。

(中時 )