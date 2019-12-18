美國信用評級機構穆迪(Moody's Analytics)的經濟學家警告稱，中國大陸企業債務是全球經濟的「最大威脅」，這項可能影響全球經濟的風險猶如一座「極危險的斷崖」。

據美媒《全國廣播商業頻道》(CNBC)指出，企業債是「金融體系和整個經濟體系的斷崖」，穆迪首席經濟學家贊迪(Mark Zandi)認為，大陸公司的企業債面臨的風險尤為驚人。他說，「我認為中國企業債是最大的威脅，中國企業債違約的增長速度太快了。」

贊迪解釋說，由於美中貿易戰和其他因素，許多大陸公司正在努力應對增長放緩的困境。「在美國，也有不同程度的類似情況，高槓桿的貸款顯著增加，這就貸款給負債累累的公司一樣，一旦經濟放緩，它們就變得很脆弱。」

報導指出，企業債務一直是中國大陸經濟的深層問題，大陸官方通過加強監管以加速去槓桿化，減少企業債務負擔。但是，許多去化債務的努力卻遇上美中貿易戰，整體經濟放緩，使財務去槓桿化的效果大打折扣。今年以來大陸已推動企業去槓桿化速度放慢，同時給予更多刺激經濟的措施。

上周惠譽國際評級公司(Fitch Ratings)也發表了類似的評論，指稱中國大陸的私營公司今年企業債違約的情況已創下歷史新高。在2019年的前11個月中，有4.9%的大陸企業債違約，較2014年的0.6%大幅上升。這主要是由於對企業信貸緊縮，以配合去槓桿化政策，預計2020年企業債違約情況仍將維持在高點。

惠譽的報告指出，違約的企業債80%屬於私營企業，它們比國有企業更容易受到外部資金市場波動的影響，因此在緊縮的情況下面臨更大的流動性和/或再融資風險信貸條件。另外，大陸地方政府與私營企業掛鉤情況嚴重，因此其相當龐大的債務也因此出現高度的違約風險。

(中時電子報)