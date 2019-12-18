解放軍正廣泛運用先進複合材料，研製新型隱形戰機。

據《詹氏防務周刊》（Jane's Defence Weekly）16日引述《環球時報》報導，要是消息正確，這將是繼2018年服役的殲-20五代多用途戰機後，中方的第二款隱形戰機。

中國航空工業集團2018年9月成立了代號為「JJ」的聯合開發團隊，由瀋陽飛機設計研究所（601所），還有中國航空製造技術研究院攜手研發。

(中時電子報)