殲-20之後 陸開發新隱形戰機 13:492019/12/18 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 解放軍正廣泛運用先進複合材料，研製新型隱形戰機。 據《詹氏防務周刊》（Jane's Defence Weekly）16日引述《環球時報》報導，要是消息正確，這將是繼2018年服役的殲-20五代多用途戰機後，中方的第二款隱形戰機。 中國航空工業集團2018年9月成立了代號為「JJ」的聯合開發團隊，由瀋陽飛機設計研究所（601所），還有中國航空製造技術研究院攜手研發。 (中時電子報) #殲-20 #隱形戰機 #殲-31 #中國航空工業集團 #AVIC #JJ 也許您會感興趣 推薦閱讀 不只趕上 陸空中軍力將迅速匹敵甚至超越西方 09:482018/02/17 軍事 美俄中隱形戰機大比拚 F-22、蘇-57與殲-20誰強 11:142018/03/03 軍事 模擬隱形大纏鬥 美拿F35當中俄敵機 09:142019/06/01 軍事 俄專家：殲20有俄DNA 蘇57可互補 15:532019/06/17 軍事 掌握關鍵 陸6代戰機傳5年內問世 11:392019/06/26 軍事 軍事熱門新聞 殲-20之後 陸開發新隱形戰機 - 軍事 F-22重損7年 修復成功重新飛行 - 軍事 挑戰美 山東艦向南海台海投射軍力 - 軍事 X-59靜聲超音速飛機 獲組裝許可 - 軍事 衛星照秀003艦快完工 陸擴船廠增建航母 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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