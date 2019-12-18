三三會18日舉辦例會，邀請台灣經濟研究院院長張建一展望2020全球經濟發展。三三會會長許勝雄會前表示，中美貿易戰達成第一階段協議對中美雙方及全球經濟都有正面效益，也能提振產業及消費信心，台灣則將持續「內溫」發展；兩岸發展因牽涉到現實政治問題，政府僅能提供友善投資環境，企業還是得各別突破。

進一步分析兩岸發展動向，許勝雄表示，透過新技術如5G、AI與物聯網營造新環境，是每個政府共同努力的方向，但其它面向應該因地制宜，台灣跟大陸都有自己要走的路，人口數的大小牽動政府政策規劃方向，很難進行一對一比較。

許勝雄指出，對大陸來說，現在國際上除了貿易戰紛爭、還要考慮一帶一路的問題；對於國內，也積極整合不同區塊，朝粵港澳大灣區、長三角都市化經濟帶等更大經濟體方向發展；至於台灣，近年已經是經濟穩定成長狀況，中階的所得者居多，政府應更積極推動「5＋2」經濟轉型，調整經濟結構。

許勝雄也提醒，中美達成協議對全球經濟穩定是是好的開始，但因為牽涉強國稱霸，涉及問題不僅是關稅，還包括投資問題、技術問題、政治問題等，這些會重複發生，變數仍多，台灣仍因審慎面對；另外，台灣也應該要多簽訂FTA，爭取加入RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定），而日本福島食品、美國進口牛肉的問題，都是各界需要共同面對的課題。

會上張建一則提到，在中美貿易戰下，台灣就像撿到槍，雖然很多人對政府公布回台投資金額數據有質疑，但這確實是主計總處公布數字，民間投資實質成長率達7％；另外，出口也比預期好，過去從大陸出口到美國的商品現在回台生產，台灣對美出口創新高，第四季出口預計會回到正成長，整體來說，對台灣明年經濟成長態勢樂觀。

張建一強調，「今年表現比較差的產業，明年可能還是會不如預期，但會比今年好；今年表現好的產業，明年會更好，這顯示產業面發展差異非常大，以個別產業來說，台積電表現仍會不錯，而機械設備、金屬製品產業今年雖受中美貿易影響，但明年會有所改善，整體經濟值得期待」。

(旺報 )