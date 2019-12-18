新竹縣前縣議員吳勝松（右二）去年在竹東鎮長選舉中涉以工作費為名買票，一審判無罪後，檢方再提上訴。（資料照）

新竹縣竹東鎮前鎮長羅吉祥、前縣議員吳勝松去年參選竹東鎮長，爆發假藉工作費買票案，由新竹地檢署偵辦，並由新竹地方法院偵結，判2人工作費部分無罪，不過案經地檢署召開專案小組研議，認為原判決無罪部分，認事用法違背法令，決定依法提起上訴。

新竹地檢署18日發出新聞稿，聲明此案源自羅、吳兩人在去年於竹東鎮長選舉，發放名為竹東鎮里、鄰長工作費，但受領者的勞務與獲得金額不成正比，認為此為透過金錢換取里、鄰長支持，藉此綁樁，透過里、鄰長的地方影響力，為羅、吳2人拉票。

不過原判決未能體察實情，反而認為羅、吳製作簽領（金錢）名冊，而非買票，鄰長發文宣可收較高的報酬、一票兩買（賣）不符合選舉實務等理由，認定此案發放賄款給鄰長的部分，並不構成賄選，因此為無罪判決，檢方指出，院方所採憑之論理、心證，實非允當。

檢方認為，選民前往造勢場合、陪同候選人掃街等，均是公民自主行為，候選人不得作為財物賄賂的對價標的，候選人或樁腳對選民交付賄款、不法利益以尋求支持等行為，即屬買票。

此案涉案人以工作費名義對里、鄰長大規模買票，檢方難以認同原判決無罪理由，由檢察長王文德召開專案小組研議後，決定依法提起上訴。此外，2020大選將屆，檢方也嚴正宣示「有聞必查」、「有據必辦」態度，若有「假藉工作費行買票賄選行為」 必嚴加查辦，檢方將傾全力強力查賄，維護選舉的公平性。

(中時 )