針對媒體引述爆料者自述，指稱鴻海（2317）富士康集團有內鬼盜賣蘋果iPhone零組件牟利，鴻海對此發布2點聲明，表示第一時間已啟動查核SOP，目前尚無明確結論可對外說明，但強調已啟動內部稽查程序，並同時報請相關單位偵查辦理，若查明屬實絕不寬貸。

鴻海今日未受此消息影響，股價持平開出後震盪走揚，盤中最高上漲1.31％至92.8元，終場上漲0.87％、收於92.4元，為11月中以來高點。

鏡周刊報導，一名台商團隊自爆勾結鴻海富士康鄭州廠陸籍高幹，以低價買進原應銷毀的蘋果iPhone零組件瑕疵品，經簡單加工後以原廠良品名義轉賣，恐使蘋果每年損失近30億美元。此事已引發蘋果重視，執行長庫克（Tim Cook）對此要求亞洲稽核單位徹查。

對此，鴻海發布聲明表示，公司向來不對任何客戶或產品線的傳言、臆測任意發表評論，周刊對此報導查證過程僅以電話、電郵文字片段訊息，即要求在2小時內限時回應。基於實事求是，第一時間已啟動查核SOP，但因尚無明確結論，實難配合媒體截稿時程說明。

鴻海強調，公司向來遵循誠信經營守則，亦要求所有員工務須恪守職場道德與相關規範。無論周刊報導內容是否屬實，都願以最嚴謹態度面對與查察。對此，公司不但已啟動內部稽查程序，並同時報請有關單位進行偵查辦理，一旦查明屬實將絕不寬貸。

(時報資訊)