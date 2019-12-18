「世界棒球12強賽」日本武士隊先發投手山口俊，今年球季結束獲得所屬的讀賣巨人隊同意，透過「入札制度」向大聯盟投石問路，今（18）日也傳出好消息，多倫多藍鳥隊同意以2年600萬美元（新台幣1.8億餘元）網羅他。

藍鳥隊史上曾有大家友和、五十嵐亮太、川崎宗則、青木宣親等日籍球員，山口俊是第5位。其中川崎宗則從2013-15年待最久，但都在大聯盟和3A之間游走。以藍鳥對山口俊的評估，足以擔當第5號先發投手或中繼投手。

山口俊今年32歲，在橫濱、巨人隊共待了14年，起先擔任牛棚投手，曾經是橫濱隊的終結者，後來才轉為先發。今年在巨人隊拿下15勝4敗、自責分率2.91，送出188次三振。是中央聯盟勝投、勝率、奪三振「三冠王」，球季結束也獲選為「最佳九人」，並入選日本武士隊，被設定為主力先發投手，但表現不如預期理想。

山口俊與藍鳥隊達成的合約共識為600萬美元，按規定也要支付20％、即120萬美元的入札金給讀賣巨人隊。不過山口是巨人隊王牌投手，少了他對巨人隊影響的確不算小。

(中時 )