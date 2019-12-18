路透18日（周三）報導，日本政府針對自明年4月1日起的財年編列的年度預算將創新高。

根據路透取得的預算草案內容顯示，日本政府2020財年的總預算上看102.66兆日圓（約9,450億美元），高於本財年的101.5兆日圓。

日政府預估下財年稅收達63.51兆日圓，新債發行將縮減至32.56兆日圓，低於本財年的32.7兆日圓，這也是連十年發債規模減少。

該份預算草案於本周五交由內閣批准。

(工商 )