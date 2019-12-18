日本2020財年預算創新高 14:032019/12/18 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 路透18日（周三）報導，日本政府針對自明年4月1日起的財年編列的年度預算將創新高。 根據路透取得的預算草案內容顯示，日本政府2020財年的總預算上看102.66兆日圓（約9,450億美元），高於本財年的101.5兆日圓。 日政府預估下財年稅收達63.51兆日圓，新債發行將縮減至32.56兆日圓，低於本財年的32.7兆日圓，這也是連十年發債規模減少。 該份預算草案於本周五交由內閣批准。 (工商 ) #日圓 #預算 #日本 #草案 #政府 也許您會感興趣 推薦閱讀 破天荒 新北總預算只刪1276萬 04:102019/12/14 地方新聞 日本百年企業全球第一 揭長壽祕密 11:012019/12/15 財經 反滲透法草案 竟用共產黨語彙 21:062019/12/15 政治 中督盟提10大烏龍預算 中市府：均合法編列力推市政 11:292019/12/16 政治 中市109年總預算通過二讀 2266億預算刪8023萬 17:102019/12/16 生活 早鳥價每日199元 遠傳祭日本漫遊上網吃到飽 17:162019/12/16 財經 民進黨團譴責多數暴力 國民黨團基於和諧為市民的荷包把關 18:482019/12/16 政治 日本編預算協助改造滑雪場成為度假勝地 23:072019/12/16 國際 台鐵普悠瑪補強進度 運安會：明年9月完成調查草案 13:452019/12/17 生活 遊日本更輕鬆！旅遊服務平台六大亮點一次滿足 17:472019/12/17 消費 財經熱門新聞 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 財經 - 工商 台積電5奈米遭瘋搶 驚！半路殺出小三 - 財經 1分鐘財經掃描》台積電明除息大戲 散戶賺3大好康 - 財經 打壓華為不擇手段！川普再祭新招 美企氣噗噗 - 財經 房市恐怖海嘯快了…專家爆3大學區超剉 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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