證交所旗下子公司台灣指數公司與期交所18日共同舉行「台灣股市期權策略系列指數發表會」，正式發表首波三檔指數-「台股期貨指數」、「發行量加權股價指數掩護性臺指買權價外5％報酬指數」及「智慧投資多因子30市場中立指數」。

證交所暨台指公司董事長許璋瑤指出，欣見發行業者的支持，目前已獲得包括永豐投信、統一投信及富邦證券等發行人，有意採用這三檔指數並規劃發行指數基金、ETF及ETN等金融商品，未來可望讓投資人有更多樣化的投資選項。

許璋瑤致詞時表示，由於發行人反應希望有台指期或台指選擇權所編製的指數發行商品，台指公司一起與期交所展開三方合作，發展「台灣股市期權策略系列指數」，結合國際機構法人常見的交易策略與股票、期權與指數等元件，首波成果完成編製三種指數，包括「臺股期貨指數」、「加權指數掩護性臺指買權價外5％報酬指數」及「智慧中立指數」，推動國內ETF或ETN等金融商品連結之標的指數由股票、債券走向期權等多元資產類別。

許璋瑤說，未來仍將視市場發展，設計編製更多指數，期望能為市場參與者創造更大價值與效益，並接軌國際趨勢。

(工商 )