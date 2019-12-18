5G競標18日進入第7天競價，並在第66回合，暫時得標總標金404.68億元，正式突破400億元大關。

3.5GHz主流頻譜在第66回合出價最激烈，單回合價金增加7.74億元，創下10日開始競標以來，單回合價金最高增額。

28GHz目前已有13塊出價，暫時得標總價金13.39億元，1800MHz依舊乏人問津。

(工商 )