5G第7天 暫時得標總標金正式突破400億元 14:032019/12/18 工商 林淑惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 5G暫時得標總標金，在第66回合以404.68億元，正式突破400億元大關。圖／林淑惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 5G競標18日進入第7天競價，並在第66回合，暫時得標總標金404.68億元，正式突破400億元大關。 3.5GHz主流頻譜在第66回合出價最激烈，單回合價金增加7.74億元，創下10日開始競標以來，單回合價金最高增額。 28GHz目前已有13塊出價，暫時得標總價金13.39億元，1800MHz依舊乏人問津。 (工商 ) #回合 #突破 #5g #標金 #競標 也許您會感興趣 推薦閱讀 領先高通推5G晶片 台一哥重返榮耀 09:012019/12/14 財經 陸釋5G商機 台產業鏈擁利基 04:092019/12/14 焦點新聞 陸掀5G海嘯 專家：台商有機會 04:092019/12/14 焦點新聞 5G助威 兩岸搶攻智慧醫療 04:092019/12/14 焦點新聞 5G向錢衝 台供應商迎大利多 04:092019/12/14 焦點新聞 5G競標第四天 總標金逾346億 04:092019/12/14 財經要聞 報告：2025年陸5G用戶 將破8億人 04:092019/12/14 全球財經 加速5G發展 OPPO於吉隆坡成立亞太中心 17:402019/12/16 科技 5G手機放量 五天王得利 04:102019/12/17 財經要聞 《科技》5G競標Day6結束，標金暫合計388.9億元 17:052019/12/17 財經 財經熱門新聞 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 財經 - 工商 台積電5奈米遭瘋搶 驚！半路殺出小三 - 財經 1分鐘財經掃描》台積電明除息大戲 散戶賺3大好康 - 財經 打壓華為不擇手段！川普再祭新招 美企氣噗噗 - 財經 房市恐怖海嘯快了…專家爆3大學區超剉 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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