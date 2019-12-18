證交所董事長許璋瑤18日表示，對於台股指數高點由市場決定，他不便評論，對於台股今年來上漲24％很為投資人感到高興，肺台股可以有如此好表現，主因國際資金充沛，資金是全球性移動，即使台股今年漲24％，殖利率還可維持在4％，在全球是算相當高的殖利率，僅次於英國，全球排名第二高。

許璋瑤進一步強調，尤其是目前全球債券在負利率下，總規模已從之前的17兆美元，減少了4兆美元，降至13兆美元，可見全球市場資金仍相當充沛，在此情況下，資金會找較穩定的市場，而台灣股票市場相對穩定，殖利率也相當的高，這是台股競爭的優勢，證交所願意繼續努力，讓投資、資本市場可以更加健全發展。

至於台股競爭優勢未來是否仍可維持？許璋瑤，台股在亞股中，本益比、殖利率、流動性等都是非常穩定、非常好的狀況，相信競爭優勢只要國人、證交所、期交所努力，仍可以保持目前的競爭優勢。

今年來台股整體成交量較去年下降，許璋瑤分析，去年全年台股成交周轉率92.6％，今年略低一點，但也可維持在80％以上，對於成交量下降一點，但仍屬正常、朝健康發展，股市難免會受到國際短期性因素影響，近日台股多維持在1,200～1,300億元，在有些亞股表現不佳下，台股表現不錯，價量都有上升，強調要看趨勢，台股目前趨勢動能都是往上。

(工商 )