富邦證券數位金融服務再傳捷報，獲財資雜誌《The Asset》所舉辦的「最佳創新倡議獎-高度推薦」肯定，富邦證表示，本次能以「理財悍將2.0智能理財平台」獲得國際專業評鑑的殊榮，為富邦證券奠下「肩負社會責任」重大的里程碑。同時，更是對於富邦證券提升差異化數位服務的肯定。

富邦證券於今年年中開辦「理財悍將2.0」，成為同業第一家將財富管理指定單獨運用金錢信託結合專家團隊及智能理財的券商，提供投資人便捷且完整之理財功能，只要持有富邦證券戶，在電子交易平台即可線上開立財管信託戶。

透過線上互動諮詢，藉由線上簽署契約及KYC後，便可交由理財悍將協助其進行定期定額投資操作，其中的「自動再平衡服務」更是力求創新，強調投資理財全自動化，投資人約定好後自動扣款、自動投資、依據智能模組及大數據運算自動再平衡，對於無暇關注金融市場的投資人，提供了完整守護財富絕佳的智能理財服務。

「富邦理財悍將2.0」四大亮點為：第一、以ETF作為資產配置核心商品，投資標的涵蓋各地區之股市、債市等市場主流的ETF，且ETF具有費用低廉、風險分散、多元化投資效果等優點。

二、以定期定額分散投資時機以達到長期投資，資產增值之目的，只要理性投資，紀律理財，就有機會創造「微笑曲線」；

三、以再平衡提供理財自動化服務，為客戶省去盯盤時間成本與壓力，達成輕鬆理財的目的。

四、紀律投資，克服追高殺低的人性弱點，理財悍將2.0以專業資訊搭配演算法為投資人決策，無人為主觀判斷且不受情緒左右，能判斷買賣時機並果斷執行，故能創造相較之下優異的操作績效。

值得關注的是，隨著ESG永續觀念的興起，同時為了因應全球金融市場波動，現今永續經營概念已成為全球投資趨勢，投資人可以透過投資公司治理ETF，支持落實公司治理制度的企業，同時帶動資本市場的正向循環，有計劃性的存到人生第一桶金。

富邦證表示，未來將繼續肩負客戶的信任，扮演財富管理好管家的角色，不間斷導入FinTech的創新技術，為客戶守護資產。

(工商 )