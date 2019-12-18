昨天才公布新隊名的中職樂天桃猿隊（Rakuten Monkeys）慶祝成軍，相關企業舉行開賣新球隊周邊商品，推出限時24小時預購5折活動，造成球迷瘋狂熱購，開賣15分鐘加油毛巾、短袖T恤銷售量都是超過千件，樂天桃猿還沒開打，搶錢行動率先登場。

進軍台灣職棒的樂天桃猿隊（Rakuten Monkeys）昨天發布新名稱與Logo、球衣與周邊商品，在台灣的樂天市場同步歡慶新球隊成立，於是在網站開立「Rakuten Monkeys」獨家線上專賣店，開賣新球隊商品。

球迷最愛預購項目為加油毛巾12小時超過1000條、Rakuten Monkeys短T袖也是突破千件，開啟樂天桃猿的搶錢行動，甚至部分新球隊周邊商品還有「預購」活動！

另外，樂天市場同步推出與棒球相關的周邊商品，包括兒童棒球打擊組、寵物棒球衣、球類抱枕等，同邀會員們瘋棒球，作伙當樂天桃猿隊的「10號隊友」。

(中時 )