勞動部補助企業辦理在職訓練最高350萬元開跑。（吳江泉攝）

勞動部為協助企業辦理員工教育訓練，提升公司競爭力，推動「企業人力資源提升計畫」、「小型企業人力提升計畫」及「充電起飛計畫」等3項計畫，補助部分訓練費用，最高可補助350萬元，109年度補助計畫已陸續開始受理申請，歡迎企業善用資源。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，人才是公司最大的資本，隨著外部環境變化，企業透過員工訓練，優化體質，獲得創新及永續經營的能量，也是國家競爭力的來源。

「企業人力資源提升計畫」補助事業單位辦理員工訓練，視申請計畫型別最高補助200萬；「小型企業人力提升計畫」針對51人以下的中小型企業，安排輔導顧問到公司針對企業需求，量身打造訓練內容，2計畫已開始受理申請；「充電起飛計畫」則是補助受到貿易自由化影響的企業辦理員工訓練，協助公司創新優化，最高補助350萬元，自明年1月1日起受理。

勞動部高屏澎東分署108年度核定「企業人力資源提升計畫」150家、「小型企業人力提升計畫」384家、「充電起飛計畫」34家，共計568家事業單位、7萬多人次的員工因此獲得提升能力的訓練機會。也有多家企業回饋，因申請企業員工在職訓練，大幅減低產品不良率、提升客戶滿意度、員工證照數增加等，不只對企業有幫助，對在職勞工的職涯發展也有正面影響。

勞動部109年度「企業人力資源提升計畫」、「小型企業人力提升計畫」及「充電起飛計畫」已陸續開放申請，歡迎有興趣的企業報名參與，相關資訊請洽高屏澎東分署官網或洽詢專線07-8210171分機2709、2710。

(中時 )