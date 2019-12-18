針對近日港澳人士在廣州購房限制放松的消息，廣州市不動產登記中心證實，從12月16日起，港澳人士在廣州各區購房，無需再提供學習、工作、居住證明，僅需提供港澳身份證和通行證，並滿足境內無房的條件，即可購買且只能購買一套住宅。

廣州市不動產登記中心表示，實際操作從16日已經正式開始實施。今早（18日），廣州市不動產交易登記中心接受記者查詢時已確認此事，同時還做補充，表示港澳人士購房的前提條件是境內無房，也就是說不單是廣州市內無房才可以購買。據了解，此次新政執行是實務先做，但辦事指南還沒出來，後續省住建廳會出政策解讀，市住建局出會議紀要。

廣州在2018年已取消了外籍人士（含港澳台）居住和工作證明滿一年的限制，提供相關學習、工作、居住證明以及單位證明，明確在廣州無住房且經過審核，即可購買1套自住住宅。其中，港澳台、華僑，只需要提供學習、工作、居住證明，不需要單位證明。

此次針對港澳人士，廣州則進一步放寬了購房限制。這將極大的縮減了港澳人士的購房流程，同時也提高了政府的辦事效率，港澳人士購房可行性又進一步提高了。

此前規定，港澳台居民和華僑在穗購房要求共有3個。分別是在本市工作、學習和居留的證明（原件）；書面具結購買商品住房用於自住並承諾在境內無其他住房；並且在廣州只能買一套。

(中時 )