CHAUMET以約瑟芬皇后為繆思的 Josephine Aigrette白K金珍珠戒指,23萬6000元。(CHAUMET提供)

CHAUMET以法國約瑟約皇后的冠冕為靈感的Josephine Aigrette白K金珍珠戒指, 16萬2000元。(CHAUMET提供)

CHAUMET經典Bee My Love白K金Y字鏈,84萬8000元。(CHAUMET提供)

CHAUMET充滿濃情蜜意的Bee My Love玫瑰金耳環,7萬2400元。(CHAUMET提供)

年終歳末,是家人相聚、充滿愛的季節,與歐洲皇室有著深刻連結的CHAUMET珠寶,既有皇室的品味和尊貴,且藏有愛的密碼,含蓄內歛,又蘊含深意,傳愛不落俗套,更添深情。

CHAUMET的經典蜂巢Bee My Love系列,以蜂巢為意象的Bee My Love珠寶,詮釋濃情蜜意一般的甜美愛情,也有共築美滿家庭的意義,讓人會心一笑。Bee My Love系列風格經典百搭,簡約設計的款式可平日佩戴,搭配休閒服也能展現奢華品味,鑲嵌鑽石的奢華版Bee My Love則可佩戴出席晚宴和重要場合,一樣貴氣逼人。

靈感源自約瑟芬皇后皇冠的Josephine系列,與深受一代英雄拿破崙寵愛的約瑟芬皇后有著深厚淵源,當年CHAUMET是約瑟芬皇后的御用珠寶商,她的冠冕和珠寶首飾皆出自CHAUMET之手,Josephine系列的設計靈感即是源自約瑟芬皇后的冠冕,優雅柔美的拱形線條是最大特色,更能襯托女人優雅的纖纖玉指、手腕和粉頸,充滿皇室品味。

