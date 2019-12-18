CHAUMET以約瑟芬皇后為繆思的 Josephine Aigrette白K金珍珠戒指，23萬6000元。（CHAUMET提供）

CHAUMET以法國約瑟約皇后的冠冕為靈感的Josephine Aigrette白K金珍珠戒指， 16萬2000元。（CHAUMET提供）

CHAUMET經典Bee My Love白K金Y字鏈，84萬8000元。（CHAUMET提供）

CHAUMET充滿濃情蜜意的Bee My Love玫瑰金耳環，7萬2400元。（CHAUMET提供）

年終歳末，是家人相聚、充滿愛的季節，與歐洲皇室有著深刻連結的CHAUMET珠寶，既有皇室的品味和尊貴，且藏有愛的密碼，含蓄內歛，又蘊含深意，傳愛不落俗套，更添深情。

CHAUMET的經典蜂巢Bee My Love系列，以蜂巢為意象的Bee My Love珠寶，詮釋濃情蜜意一般的甜美愛情，也有共築美滿家庭的意義，讓人會心一笑。Bee My Love系列風格經典百搭，簡約設計的款式可平日佩戴，搭配休閒服也能展現奢華品味，鑲嵌鑽石的奢華版Bee My Love則可佩戴出席晚宴和重要場合，一樣貴氣逼人。

靈感源自約瑟芬皇后皇冠的Josephine系列，與深受一代英雄拿破崙寵愛的約瑟芬皇后有著深厚淵源，當年CHAUMET是約瑟芬皇后的御用珠寶商，她的冠冕和珠寶首飾皆出自CHAUMET之手，Josephine系列的設計靈感即是源自約瑟芬皇后的冠冕，優雅柔美的拱形線條是最大特色，更能襯托女人優雅的纖纖玉指、手腕和粉頸，充滿皇室品味。

(中時 )