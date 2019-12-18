台中市副市長楊瓊瓔17日請辭！台中市議會民進黨團18日抨擊說，黨團及社會大眾質疑，楊瓊瓔領著公帑繼續選舉，還可領明年超過20萬元的年終獎金，根本是眷戀權位想騎驢找馬，濫用公帑到最後一刻！楊瓊瓔陣營反批，難道市議會民進黨團是洪慈庸競選總部嗎？

民進黨團質疑，楊瓊瓔選前說帶職參選是為要做好市政工作及因應議會總質詢，但市議會本會期從12／5-12／13總質詢，楊瓊瓔「從來沒到過」，完全顯示無心在市政工作上；近日更多次被揭露穿著副市長背心跑選舉場合，在市政座談活動談選舉等，就是為了想利用公帑造勢到最後一刻。

民進黨團指出，楊瓊瓔團隊在地方明示、暗示里長及地方意見領袖，如果選舉失利還有副市長當，要大家支持她，不然「以後走著瞧」。黨團要求盧秀燕明確回應，「楊瓊瓔如果競選失利，會不會回任副市長？」請楊瓊瓔公開承諾，未來敗選不要做回鍋當副市長，不然會貽笑大方。

楊瓊瓔陣營指出，楊瓊瓔都是以地方建設和鄉親需求為重，踏踏實實把事情做好，把建設爭取回來；對手只想權位和自己輸贏，無黨籍卻能夠動用整個民進黨人力、資源為她輔選，民進黨市議員兩、三天就開記者會抹黑攻擊楊瓊瓔，難道台中市議會民進黨團是洪慈庸競選總部。

楊瓊瓔陣營說，市議會通過減煤決議，民進黨怎麼不站出來捍衛市民健康，天天在幫洪慈庸輔選，難道是領她總部的薪水？楊瓊瓔陣營也想問，洪慈庸敢不敢承諾，如果被鄉親否定落選，敢承諾不會接受民進黨酬庸的任何職務嗎？誰真心、誰演戲選民能分辨，別在用這種抹黑造謠手段騙選票。

(中時 )