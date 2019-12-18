巴林麥拉倫自行車隊採用黑橘黃漸層色調的隊服，十分顯目。（Richard Mille提供）

Richard Mille的RM 11-03 McLaren腕表，限量500只，約 640萬元。（Richard Mille提供）

Richard Mille的RM 50-03 F1 McLaren超輕雙秒追針陀飛輪計時碼表，限量75只，約3600萬元。（Richard Mille提供）

火爆教頭Roberto Mancini榮任義大利國家足球隊總教練。（ Richard Mille提供）。

火爆教頭Roberto Mancini榮任義大利國家足球隊總教練。（ Richard Mille提供）。

Richard Mille為義大利國家足球隊總教練Roberto Mancini打造專屬RM 11-04 Roberto Mancini聯名表，18萬1500元瑞朗（約550 萬元台幣）

Richard Mille早在2013年就為Roberto Mancini打造RM 11-01 Roberto Mancini鈦合金表殼聯名表，約450萬。（ Richard Mille提供）

眾所皆知知名製表大師Richard Mille交友廣闊、惜才愛才，與各個領域的泰斗大腕皆有私交，他更經常在腕表設計中融入不同特色與風格，藉此向英雄致敬。最近他為巴林麥拉倫自行車隊設計專屬RM 67-02腕表，為參加UCI公路車世界巡迴賽助威，同時他也為足球界火爆教頭Roberto Mancini打造RM 11-04 Roberto Mancini聯名表，歡迎他榮任義大利足球隊總教練，都讓人津津樂道。

★巴林麥拉倫自行車隊RM 67-02腕表

Richard Mille與麥卡倫跑車（McLaren）早在2016年就展開十年的合作，日前Richard Mille加碼為巴林麥拉倫自行車隊（Bahrain McLaren）打造專屬的RM 67-02腕表，祝福選手在2020年登場的UCI公路自行車世界巡迴賽旗開得勝，載譽榮歸。

Richard Mille近年來陸續為麥拉倫打造數款腕表，包括ARM 50-03 McLaren F1超輕雙秒追針陀飛輪計時碼表，是最輕的機械雙秒追針計時碼表震懾表壇，另以麥拉倫豪華超級跑車為靈感的RM 11-03 McLaren自動飛返計時碼表，也廣受表迷和跑車迷的喜愛。

由麥拉倫總部贊助成立的巴林麥拉倫自行車，即將在明年參加UCI公世界賽，28名選手陣容強大，包括Mikel Landa、Wout Poels和Mark Cavendish等，其中Mark Cavendish已在環法自行車賽中拿下30個賽段的冠軍，並拿下4面世界錦標賽金牌和奧運會銀牌，躋身史上獲獎最多的英國車手，他本人是Richard Mille摯友，也是品牌粉絲。

Richard Mille為巴林麥拉倫車隊打造RM 67-02原型表，將在色彩上加入車隊紅橘黃漸層色調，目前該款表只提供車手在比賽時佩戴，並未量產和對外販售。

★Roberto Mancini榮任義大利足球隊 獻表誌慶

足球界火爆教頭Roberto Mancini即將在今年回歸故鄉，榮任義大利國家足球隊（Squadra Azzurra）總教練，為此Richard Mille特別為他打造一款RM 11- 04 Roberto Mancini自動上鍊飛返計時碼表，預祝他將義大利打造成歐洲及全世界的一流足球強國。

全新登場的RM 11- 04 Roberto Mancini自動上鍊飛返計時碼具備顯示功能與飛返計時等功能，可以用來追蹤半場時間、加時賽時間和超時時間，提供教練各項精準的時間資訊，在關鍵的分秒時刻掌握賽事的進展，扭轉局勢。

在外觀設計上，RM 11-04 Roberto Mancini腕表擁有波紋細節且極具運動風情的碳纖維表殼，並以義大利國旗的綠白紅三種色彩為主題色，還飾有義大利國家足球隊 (Squadra Azzurra)特有的藍色調，向Roberto Mancini致敬。

(中時 )