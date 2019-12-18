美國聯邦眾議院將在明天表決兩項彈劾總統川普的條文，透過法新社整理的以下7點，快速掌握彈劾案背景與後續流程：

●吹哨者

身分不明的吹哨者8月12日舉報川普「運用職權，懇求一個外國政府介入2020年大選」。

這名吹哨者的申訴，是根據7月25日川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的電話而來。

●通電話

川普在電話中請求澤倫斯基「調查」可能成為他2020年大選對手的民主黨人拜登（Joe Biden），以及曾任職烏克蘭能源公司Burisma的拜登之子韓特．拜登（Hunter Biden）。

川普被控扣住3億9100萬美元對烏軍援，並以在白宮會晤澤倫斯基，換取烏克蘭調查拜登父子。

川普堅稱沒做錯事，但民主黨人表示，要求調查拜登父子是為濫權。

白宮9月25日公布川普與澤倫斯基這通電話的錄音文字稿。

●拜登父子

韓特．拜登2014至2019年擔任Burisma董事，而Burisma被控涉及貪污情事。

拜登擔任歐巴馬副手期間與其他西方領袖聯手施壓烏克蘭，以肅貪不力為由，要求撤換檢察總長碩金（Viktor Shokin）。

川普宣稱，拜登之所以想換掉碩金，是想保護兒子；但這項指控遭到駁斥，也沒有證據顯示拜登父子在烏克蘭有不法行為。

●彈劾聽證

眾院情報委員會（Intelligence Committee）在公開與閉門聽證會對超過12名證人問話，包括國務院與國家安全會議（National Security Council）高官。

白宮無視眾院傳票，多位被要求出席的證人婉拒作證，包括前國家安全顧問波頓（John Bolton）以及白宮幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）。

公開聽證結束後，眾院司法委員會（House Judiciary Committee）13日通過兩條彈劾條文，分別指控川普濫權以及妨礙國會調查。

●民調

福斯新聞頻道（Fox News）民調顯示，50%受訪者認為川普應被彈劾和解職，41%反對。

美國有線電視新聞網（CNN）民調則顯示，45%受訪者認為川普應被彈劾和解職，47%認為不應該。

●眾院投票

彈劾只需簡單多數通過，而民主黨在435席眾院握有233席，共和黨197席，應足夠通過表決。

共和黨沒有議員公開表示支持彈劾，但眾院唯一一位無黨籍議員已表示會投下贊成票。

如果川普遭彈劾，此案就會進入參院。

●參院審判

最高法院首席法官羅伯茲（John Roberts）將主持聯邦參議院1月的審判，聯邦參議員將擔任陪審員的角色，聯邦眾議員作為檢察官的角色，川普的律師則會代表辯護。

共和黨在參院享有53對47席的多數優勢，要讓川普解職需參院2/3投票通過，除非共和黨人打破黨派界線投票，否則川普預料會被判無罪。

(中央社)