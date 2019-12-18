馬來西亞有一名19歲女大學生小甯(化名)，為了打造出「極品美胸」決定進行隆乳手術。恰好在社群媒體上看到了一間住家式的隆乳廣告後，便支付3000令吉(約台幣21000元)進行手術，不料過程中受到感染，導致雙乳發膿，令她痛不欲生。

據《中國報》報導，這間美容中心藏身在高級公寓的一個房間，現場沒有任何專業的設備、儀器，而動手術的女子則自稱是專業醫生。卻不想在術後，小甯開始不斷發燒、雙乳化膿令她非常痛苦。

小甯表示，她是11月底時在社群媒體上看到該中心的廣告，於是主動聯絡對方。對方在電話中保證，不需要開刀也不需要口服藥物，只需要支付3000令吉將玻尿酸打進乳房，就能達成小甯的願望。

由於價格便宜，再加上對方的保證，令小甯非常心動，因此數日後便帶著朋友與她一同前往。她表示，現場沒有其他顧客，也沒有護士或助理，只有幾名相信是店家的朋友。

術後，小甯開始覺得雙乳疼痛，但對方告訴她是因為傷口需要時間恢復的關係，隨後叮嚀她吃一點止痛藥。小甯回到宿舍後，開始發起高燒，在送到診所後，醫生察覺情況不對，立刻將人轉至醫院治療。目前，小甯被轉到醫療中心動手術，醫生必須將她乳房的膿血排出也必須將進行感染的傷口清洗一番。

據醫院的醫生表示，小甯極有可能是在注射過程中遭到感染，完會導致傷口化膿。事發之後小甯的母親到警局報案，但對方只願意將手術費退回，其他的一概不負責。對方還告訴小甯的母親，表示這6年來經營一直沒問題，懷疑小甯是注射後，假裝出事，想騙取醫藥費。

(中時電子報)