2015年森林法增訂樹木保護專章，將都市內的珍貴老樹納入保護，但相關配套子法，林務局至今仍未公告，造成多處老樹遭到開發破壞，環保團體今天在立法院召開記者會指控林務局因怠惰，至今仍不公告配套子法，放任「平地山老鼠」恣意妄為。

環團表示，森林法中的樹木保護專章，其中3個未公告的子案為「樹木保護專業人員考選及分級認證辦法」、「受保樹木移植及復育施工規定」以及「受保樹木移植及復育計畫審核辦法」，上述子案皆已完成草案公聽會，只待農委會林務局依法公告執行，即能立即開啟台灣珍貴樹木守護元年。

「不就公告子法而已，為什麼會變這樣？樹保專章做半套，國定老樹難道只能介於有跟沒有之間？」台北市樹保委員何承翰批評，當台北市政府依森林法樹保專章做完國定老樹普查，結果林務局卻因三個子法尚未公告，遲遲不將這些老樹列為國定保護樹。

新北看守土城愛綠協會洪郁凱表示，2017年底新北市三峽的百年橄欖樹被開發商強行移植到樹林後死亡，僅受到地方制度法6萬元裁罰，未見中央機關與地方政府的強力作為，而捷運三鶯線土城榮胞中心符合森林法的珍貴樹木也未見中央協調地方原地保留的作為。

高雄愛樹人團長莊傑任指出，森林法樹保專章已修法4年，國定受保護樹木的老樹認定標準也已公告，結果現在因林務局的怠惰，國定受保護的老樹清單還是掛零，我們就看著全台灣的老樹繼續被破壞，然後樹保專章完全發揮不了作用，60萬的毀樹罰款根本派不上用場，呼籲林務局拿出積極作為。

(中時 )