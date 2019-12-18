新竹市4條到動物園的接駁車，全車包裝彩繪動物，讓大小朋友開心搭乘。（羅浚濱攝）

市府18日召開「新竹市立動物園Reborn」開園交通資訊記者會，公布28日和29日活動交通接駁路線，市長林智堅表示，這次規畫「三鐵一接駁」公共運具，包含台鐵、高鐵、Youbike及4條接駁車路線，條條可通動物園，讓各縣市民眾第一次來動物園就上手！

交通處說明三鐵一接駁，1民眾可搭台鐵至新竹火車站，轉乘接駁車或步行至動物園。2搭乘高鐵至高鐵新竹站，轉乘接駁車至動物園。3是全市有12站Youbike，第1小時免費，可直接騎乘前往動物園。

接駁車共有4條路線，分別在新竹火車站（河馬線）、高鐵新竹站（老虎線）、文創館停車場（山羌線）、樹林頭停車場（台灣獼猴線線）發車，並且全車包裝彩繪動物，讓大小朋友開心搭乘。

市長林智堅騎著Youbike抵達新竹公園，帶領市府團隊和行銷大使河馬樂樂一起搭上彩繪接駁車，他希望可愛的動物彩繪，讓民眾一眼就看出是動物園專車，讓各地旅客都能來體驗百年新竹公園之美。

市府並規畫2天1夜的旅遊建議，包括「親子放電路線」、「休閒漫遊路線」、「年輕人的小旅行」等，再搭配9大飯店業者的住宿優惠，邀請全國各地民眾28到29日來竹市小旅行。

同時還有「跟著動物們探險去」等步行路線，讓遊客暢遊動物園，吃遍舊城區美食。民眾可上臉書「新竹市 新鮮事」，就可得到最完整的資訊。

(中時 )