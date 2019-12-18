自2018年新增併網量邁入1GW後，台灣太陽能市場成為全球關注焦點，政府亦積極推行第二期太陽光電兩年計畫，TrendForce綠能研究(EnergyTrend)最新調查顯示，至2019年九月底累積裝置量已達3.8GW，而2020年新版躉購費率的調整，將有助台灣朝2020年累積裝置量達6.5GW的目標邁進。

TrendForce分析師陳君盈指出，自2018年開始，台灣市場新增安裝量平均季增率12%，每一季度安裝量約300MW，然而有許多2018年未完成的併網專案遞延到2019年第一季底至第二季初才併網完成。2019年初受到躉購費率遞延公布影響，新增安裝量在第三季才反映，但由於大型專案前置作業耗時，該季實際新增量僅297MW，較第二季減少99MW，可見市場明顯呈現旺季不旺。不過，從2019年一到九月新增併網量已達955MW的進度來看，全年併網量仍可望較2018年成長。

展望2020年台灣太陽光電市場，如要達成累積裝置量達6.5GW的目標，平均每季度新增併網量至少要在550MW以上。陳君盈認為，2020年新版躉購費率整體微幅下調3%，主要是為現有規劃中的中大型專案在明後年大量併網做準備，2020年台灣太陽光電市場將呈現三大趨勢：

趨勢一：土地整併持續，饋線與高壓建置仰賴EPC合作。大型地面型專案前置作業期長，特別是在土地整併與特高壓建置的部分。台灣太陽能發展早期是先屋頂後地面，加上地方與中央政府對於太陽光電仍在磨合階段，因此地面型的作業要順利展開，仍需要經驗與時間。至於饋線併網與高壓建置，則仰賴台電與民間EPC共同合作，才能加快併網速度。預估50MW以下的中型專案將會在2020年第三季開始大量併網。至於大型專案的裝置量併網，預估將集中在2021年第二及第三季。

趨勢二：模組廠拉高內需市場占比，價格持續微幅下探。由於台灣內需市場表現穩定，台灣模組廠近兩年已逐漸調整海內外市場銷售策略，將國內占比調高至6成以上。2020年台灣模組廠暫時不會有擴產計畫，亦不會有創新技術產品出現，主要以現有量產品輔以瓦數小幅推升。價格方面，2020年模組價格相較2019年將下調約6%。

趨勢三：海外逆變器廠商加入戰局，逆變器保固年限提高、競爭加劇。2019年後全球市場變得更加分散與穩定，台灣重要性亦持續提升，再加上FIT穩定，不只吸引不少外資來台投資電站，也成為海外逆變器廠商搶進的重要市場，海外廠商為能取得訂單，紛紛將逆變器保固年限由一般的5年延長到10年，以提高客戶採購誘因。在競爭加劇的情況下，2020年優先取得大型專案供貨的逆變器廠商，將會在市場上占有舉足輕重地位。

(時報資訊)