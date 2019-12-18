宏碁(2353)2020亞太區Predator第三屆電競聯盟大賽將於2020年2月22、23日在菲律賓馬尼拉舉辦總決賽，也是宏碁首次進行售票的電競賽事，開賣首日即選在雙12促銷日，開賣10分鐘超過1000席次的VIP座位全數售罄，Predator League已成為遊戲玩家的熱門討論賽事。

宏碁自2018年舉辦第一屆Predator電競聯盟大賽，有8個地區、1197隊伍參賽，第二屆在泰國曼谷舉辦共有16個地區、3530隊伍參賽，更有超過450萬總觀看數，成為亞太區最大的品牌電競聯賽；2020亞太區Predator第三屆電競聯盟大賽總決賽將於馬尼拉Mall of Asia Arena舉辦，截至目前已有超過4000隊伍報名參賽，這也是宏碁首次向全球舉辦售票的電競賽事，目前開放的售票區域在雙12開賣首日即售出70%，Predator League後續也將開放更多座位席邀請各地的熱血粉絲參與，一起觀看遊戲玩家如何角逐電競霸主之位。

(時報資訊)