韓流小天王朴志訓自選秀節目《Produce 101》走紅後，以自創的流行語俘虜不同年齡層的女生，一直深受粉絲喜愛，撤嬌男孩形象深入民心，小時候有過當童星的他，參與了成年後的第一個電視劇作品《花黨：朝鮮婚姻介紹所》，俊俏的臉孔把古裝造型完美消化，自然不造作的演技也向大眾展示了歌手身份以外的魅力。結束電視劇拍攝後，本月初朴志訓推出了第二張迷你專輯《360》，並宣布將展開亞洲巡迴演出，而台北亦將會是其中一站。今天台北場宣佈將於2月8日（六）在台北國際會議中心舉行「PARK JIHOON FANCON ASIA TOUR IN TAIPEI [360]」，朴志訓時隔近一年再度訪台，會帶來怎樣的舞台，也讓粉絲充滿期待。

朴志訓。（圖／主辦單位提供；翻攝自朴志訓臉書）

剛結束新專輯打歌活動的朴志訓，最近節目邀約不斷，除了綜藝節目更有不少電台訪問。上週朴志訓首度以嘉賓身份出演SBS POWER FM的電台節目《兩點出逃Cultwo Show》，在節目中分享了之前拍劇的內容，當被主持人問到如果拍攝電影的話，想要與哪位演員合作出演父子的時候，朴志訓就透露自己很喜歡前輩演員趙震雄，是他的粉絲，覺得對方有一種父親般的穩重感和分量感，覺得自己也可以很舒服的演戲，所以希望能跟趙震雄飾演父子。節目上朴志訓亦提到將於本週六及日於首爾SK奧林匹克手球競技場進行演出，為是次亞洲巡迴揭開序幕，並預告將會以大家期待已久的面貌與粉絲見面。

朴志訓。（圖／翻攝自朴志訓臉書）

朴志訓下月到訪澳門後將會於二月攜是次FANCON演出到台北，票價分別為新台幣5,200、3,800及2,500，門票將會透過ibon售票系統公開發售。全新演出模式的FANCON讓粉絲十分好奇屆時會否表演新曲舞台，以及會準備怎樣的特別表演給台灣的粉絲們。

(中時電子報)