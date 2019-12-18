柯媽陪同張睿倉逐桌懇託鄉親支持，展現超高人氣。（陳淑娥攝）

柯媽陪同張睿倉來到第三選區，她坦承這一區6搶1，不好選。（陳淑娥攝）

洪慈庸在夫婿卓冠廷陪同下，到大雅老人會餐敘場合拉票。（陳淑娥攝）

台中市大雅老人會18日舉行會員大會暨餐敘，4號張睿倉在柯媽何瑞英的陪同下出席，3號洪慈庸跟夫婿卓冠廷現身拉票，巧妙的是，4年前柯媽不僅多次幫洪站台，如今她幫兒子柯文哲民眾黨衝立委席次，兩次挺的人大不同；雙方碰面了，洪慈庸夫婦大方主動上前與柯媽及張睿倉握手，展現君子之爭。

2020大選進入最後衝刺階段，由於立委第三選區競爭激烈，大大小小公開場合，成了候選人爭相拉票場所；4號張睿倉18日在柯媽陪同下出席大雅老人會餐敘，柯媽上台表示，她要幫兒子柯文哲拚民眾黨立委席次，並大力推崇4號張睿倉腳踏實地，呼籲政黨票投15號，不過她也坦承這一區6搶1，很競爭、不好選。

洪慈庸則偕同夫婿桌冠廷現身餐會上，她說，自己和蔡英文總統一樣都是3號，懇託大雅鄉親支持，總統選3號、立委第三選區也是3號，很好記！巧妙的是，洪慈庸巧遇昔日曾為她站台的柯媽，她和卓冠廷大方主動伸出手，與柯爸、柯媽及張睿倉握手，展現君子之爭。

大雅老人會理事長王坤杰指出，今天席開31桌，因為選舉快到了，他們是保持中立，但只要候選人要出席拜票，也都表示歡迎。

(中時 )