外貿協會18日成立「台美商務交流中心」，貿協董事長黃志芳指出，受到美中貿易戰影響，全球供應鏈結構重整，而美國是台灣重要市場，雙方關係要從1.0供應鏈合作升級至2.0全方位夥伴關係。

他透露，不少中小企業有意拓展美國市場，但過去缺乏通路、行銷。台美商務交流中心成立消息一出，許多企業主積極與貿協接洽，期盼希望透過貿協拓展通路，讓台灣商品順利打進美國市場。

貿協因應台美雙邊關係從供應鏈合作升級為全方位夥伴，在經濟部國貿局的支持下，成立台美商務交流中心，上午舉辦開幕酒會，包括經濟部次長王美花、AIT處長Mr.William Brent Christensen、美國各州在台辦事處代表與北市美商會、台塑董事長林健男、台電董事長楊偉甫、友嘉集團總裁朱志洋等與會。

黃志芳強調，為迎來台美商業關係新時代來臨，貿協將鏈結美國在台包括AIT、各州政府台灣辦事處、美商會與在美的美台商會等，以期透過協調、轉介、交流等發揮鏈結平台功能，助台灣業者找至合適的接洽對象與合作夥伴；且為加強服務，貿協更將於明年夏天於美西拉斯維加斯成立台灣商品展售中心，帶領台商進駐美國展售，進一步與美國沃爾瑪等通路合作，未來美國東部亦有業者引薦進駐紐澤西設台灣商品展售中心。

(工商 )