工業電腦場龍頭研華（2395）與欣興、敬鵬、燿華、迅得等國內業者合作共創PCB智慧製造聯盟（A-Team），歷經兩年場域驗證及應用成果，以物聯網架構為基礎，並透過產業夥伴分工發展的共通聯網平台、應用模組，導入智慧工廠解決方案，展現PCB智慧製造轉型成果。

研華技術長楊瑞祥表示，研華自2010年起致力推動工業物聯網（IIoT）發展，以工業設備與製程數據趨動，結合人工智慧技術提升生產效能，共創應用方案與行業系統整合夥伴（DFSI）則是成就工業物聯網遍地開花的關鍵之一。

研華響應政府推動「五加二」產業創新計劃，在工業局「智慧創新服務化計畫」支持下，2017年與欣興、敬鵬工業、燿華電子、迅得機械共創PCB智慧製造聯盟（A-Team），成軍兩年以來，實踐研華在WISE-PaaS工業物聯網雲平台中的「解耦」與再「重構」，以模組化及微服務讓DFSI夥伴擷取運用功能模塊後，共創開發完整行業服務方案情境。

本案包含欣興、敬鵬及燿華等三家業者參與場域驗證，導入WISE-PaaS工業物聯網私有雲平台、PCBECI通訊、異質資料整合，並於SaaS層分別解決其製程關鍵問題，並有超過11家PCB生態系夥伴開發出產業相關應用解決方案。

其中，燿華不僅建構即時、連續性的工單生產履歷，以數據驅動後台分析製程品質，整合自動排程與配方，更藉由主副戰情室、線邊戰情看板等方案，提供管理者即時且正確的可視化分析資訊，在長期擷取大量生產數據後，燿華將開始評估，未來將執行多產線導入機聯網與AI分析機制，全面推進智慧製造。

A-Team所開發導入且經過場域驗證的方案，將可大幅縮短其他板廠導入時程，並在積木堆疊式的架構設計下，讓板廠業者可分方案、分產線、分階層，逐步導入，避免重複投資。

據了解，至今已有凱喬、志聖、東台、揚博、群翊、沃亞等25家板廠與設備商，以研華WebAccess／SCADA加上PCBECI等系統進行製程機台聯網，並由OEE方案即時監控機台稼動率分析資料，進行機台運轉狀態、生產參數的即時監控與告警。

楊瑞祥指出，PCB A-Team歷時兩年的方案開發與案場實證，在經濟部工業局持續支持與指導之下，已有多個階段性目標完成案場驗證，下一階段將建構一個開放且長期合作的PCB產業服務生態體系，持續研發具AI功能的PCB產業應用方案，協助產業全面提升到智慧製造層級，提升台灣PCB產業附加價值與國際競爭力。

(工商 )