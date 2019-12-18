台中市長盧秀燕就職即將屆滿1年，今（18）日向市民報告「台中100個不一樣」的改變，並邀請市府100位科長分享1年來的努力成果。盧秀燕從陽光政治、改善空氣品質、發展建設拚經濟、提升社會福利等方面，暢談台中進步的點點滴滴，她還強調，未來3年會讓台中更美好、讓市民更幸福！

盧秀燕表示，1年來，市府團隊以「陽光、空氣、水」為主軸、「富市台中、新好生活」為願景，為台中量身訂做多項政策，今天市府以「看見台中100個不一樣」負責任向市民展現施政成果。其中，陽光代表「陽光政治」，這1年來，她履行陽光透明政治的競選承諾，將市府所有簽署的MOU全部公開，每一場市政會議也全程直播，接受人民的檢驗與監督。

其次是維護「空氣」品質，面對市民最在意的空汙問題，市府制定「藍天白雲行動計畫」，對所有汙染源嚴格稽查、強力重罰，截至今年11月，PM2.5紫爆日數改善了2成，環保署也認證今年台中空品是8年來最好的，「但是我們仍不滿意」，未來會繼續努力改善空氣品質，捍衛台中環境、維護市民健康。

最後是積極發展建設，打造活「水」經濟。盧秀燕表示，在重大建設方面，延宕20年的「水湳國際會展中心」和多次流標的「台中綠美圖」已紛紛動工，展現市府強大的執行力；而被視為不可能的任務、延宕12年的「大智路打通計畫」，市府也以無比的毅力與耐力，取得全數所有權人同意，即將在明年8月完工，讓新台中火車站前後站貫通，也創下全台最大住商拆遷案的成功範例。

此外，為了拚經濟，在「台中富市3」經濟發展三大策略下，「潭子聚興產業園區」、「豐富專案」都在今年順利動土；今年暑假更首次舉辦「台中購物節」，接著是「爵士音樂節」，停辦3年的「三合一新社花海節」也恢復舉辦；目前展出的是舊火車站、綠柳川「迪士尼耶誕燈會」，接下來還有「2020台灣燈會在台中」，一連串超大型的節慶活動，吸引上千萬觀光和消費人潮，打造富強台中城。

(工商 )