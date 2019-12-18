台中男阿宏請徵信社查老婆阿花外遇，徵信人員發現阿花與男子阿全在淡水騎腳踏車、吃海產開房間，立刻通知阿宏。阿宏與徵信人員不但錄下阿花呻吟聲，事後阿宏又花錢訂下該房2天，讓旅館保留原狀等員警蒐證，成功在衛生紙上驗出阿花與阿全的混和DNA，台中地院判阿全犯相姦罪，處有期徒刑5月。

不過該案上訴二審出現大逆轉，台中高分院查出，在一審辯論終結前，阿宏與阿花已在家事法庭成立離婚，同日下午阿宏便撤回對阿花的通姦告訴；基於撤回告訴不可分原則，效力及於共犯阿全，因此撤銷一審判決，改判公訴不受理。全案定讞。

判決書指出，徵信人員跟監阿花，2017年3月某日發現她與阿全到淡水玩，當晚投宿某飯店，便跟著開了兩人對門房間就近監視，並通知阿宏到場。阿宏到場後，打開房門蒐證，徵信人員證稱，該飯店隔音設備非常差，洗澡、講話、做愛等聲音，幾乎整條走廊都聽得到。

阿宏則說，深夜1點多的飯店，其他房間都相當安靜，只有阿花與阿全住的房間傳出呻吟聲，他用手機錄音存證。

2人完事開門，阿宏等人攔阻並報警。之後阿宏在飯店要求下，買下該房2晚保留現場，等待員警採證。之後果然在衛生紙團上驗得2名偷情男女的DNA跡證。

(中時電子報)