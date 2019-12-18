延續行動支付與銀行攜手推出聯名卡的風潮，網路家庭旗下Pi拍錢包今（18）日宣布攜手玉山銀行，推出全新「玉山Pi拍兔Debit卡」（簽帳金融卡），具備存提款、轉帳、刷卡以及悠遊卡小額支付功能。全新玉山Pi拍兔Debit卡主打P幣回饋，期待透過整合更多虛實應用場景，加速推動P幣生態圈。

根據資策會統計，18~45歲青壯年族群中，行動支付普及率已經達到6成以上，習慣接受行動支付帶來的便利性。看準此一趨勢，Pi拍錢包在2015年推出後，於2018推出玉山Pi拍錢包信用卡後，再於2019年底推出「玉山Pi拍兔Debit卡」，期待持續擴大P幣生態圈。

PChome指出，玉山Pi拍錢包信用卡發行至今，累積會員已經超過75萬人，2019年累積發出20億P幣，可用於18萬個以上通路，打造出P幣生態圈。根據Pi拍錢包信用卡消費行為分析，使用者前五大刷卡行為發生在線上購物、保險、百貨、旅遊以及交通消費；消費筆數排名則是依序是便利商店、線上購物、交通、百貨以及外送，展現出使用者的生活樣貌。本次推出的全新玉山Pi拍兔Debit卡則將更擴大申請範圍，讓原本不能或不願意申請信用卡的族群，也能輕鬆申請，享受與Pi拍錢包信用卡同樣的高額回饋。

玉山Pi拍兔Debit卡在國內外刷卡、一般消費提供2.5%P幣回饋，綁定於Pi錢包App內付款額外加碼1%，享有3.5%P幣回饋。在指定合作通路（露天拍賣、86小舖、PChome旅遊、有無外送、全家便利商店以及台灣大車隊），使用Pi拍錢包綁定玉山Pi拍兔Debit卡，則能夠享有4.5%P幣回饋。卡片特別以Pi拍錢包吉祥物「Pi Partner」主角「拍兔Pi2」命名，由四大虛擬主角拍兔Pi2、樹懶史洛摩森Slow、水獺曼尼Money、小雞BB佔據卡面，主打年輕人喜愛的小清新風格。

年滿20算的成年人，透過玉山銀行e指開戶線上分行或是臨櫃辦理，都可以快速申辦玉山Pi拍兔Debit卡。2020年1月31日之前，申辦玉山Pi拍兔Debit卡，核卡後60天內綁定Pi拍錢包並且利用Pi拍錢包內的玉山Pi拍兔Debit卡消費（不限金額），可獲贈早鳥禮150 P幣回饋（一人限贈一次，限6500名）。

為慶祝玉山Pi拍兔Debit卡推出，特別攜手八大品牌推出限期消費優惠。歡慶 Pi 拍兔Debit卡全新上市，本次攜手最受年輕人喜好的品牌－麥當勞、天仁喫茶趣與KKBOX 共同推出「拍享券最高50%回饋」優惠。只要使用Pi 拍錢包以 Pi 拍兔卡購買「麥當勞與天仁喫茶趣拍享券」周周最高50% P幣回饋(每日限回饋一次， 每日限量前3,000名)，2019/12/18~2020/2/29「麥當勞、天仁喫茶趣與 KKBOX拍享券」筆筆享8% P幣回饋(每人每月合併回饋上限300 P幣) 。聖誕節期間更加碼祭出12/23~12/28期間連續６天「拍兔聖誕快閃日」活動，於鬍鬚張、全家便利商店、85度C、86小鋪等指定通路，以 Pi 拍錢包刷玉山 Pi 拍兔Debit卡付款滿額，累積最高可獲得200P幣。

(中時電子報)