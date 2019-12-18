民進黨立委候選人徐定禎、羅貴星都抽中2號，高喊「2020台灣要贏」。（何冠嫻攝）

無黨籍第二選區立委參選人温俊勇支持者湧入中正堂力挺，陪同抽籤。（何冠嫻攝）

18日苗栗縣選舉委員會舉辦苗栗縣第一、第二選區立委候選人號次抽籤。（何冠嫻攝）

苗栗第一選區立委候選人2號羅貴星。（何冠嫻攝）

苗栗第一選區立委候選人3號朱哲成。（何冠嫻攝）

苗栗第一選區立委候選人4號陳超明。（何冠嫻攝）

苗栗縣選舉委員會18日在苗栗市中正堂辦理第10屆立法委員苗栗縣候選人號次抽籤，一大早支持者們湧進中正堂廣場，場面熱鬧，抽完籤更各自占據一方高喊口號，比拚氣勢。

現任立委陳超明、徐志榮爭取連任，一早老神在在前往抽籤，陳超明抽中4號，與第9屆參選時相同號次，團隊指出，象徵陳超明繼續為鄉親服務4年，讓苗栗事事皆得意、鄉親四季都平安，「民4不可緩，就4陳超明」。徐志榮則抽中6號，祈願國運縣運都昌順，「六六大順，順利連任」。徐志榮也喊出，自己與陳超明，「4＋6等於10，是十全十美」。

苗栗第一選區立委候選人5號朱英濠。（何冠嫻攝）

苗栗第一選區立委候選人6號曾國良。（何冠嫻攝）

苗栗第二選區立委候選人1號温俊勇。（何冠嫻攝）

苗栗第二選區立委候選人2號徐定禎。（何冠嫻攝）

苗栗第二選區立委候選人3號曾婉菁為委託代抽。（何冠嫻攝）

苗栗第二選區立委候選人6號徐志榮。（何冠嫻攝）

苗栗縣選委會18日辦理立委抽籤，第一、二選區號次出爐。（何冠嫻攝）

民進黨籍第一選區立委候選人羅貴星、第二選區候選人徐定禎皆抽中2號，2人在支持者的力挺下，高喊「2020台灣要贏」，與民進黨競選主軸不謀而合。徐定禎說，過去在鎮長、市長、縣長選戰都抽中2號，可謂幸運號碼。羅貴星與徐定禎向選民懇託，3號蔡英文、2號羅貴星、徐定禎，台灣要贏。

18日第一、二選區立委候選人依照登記順序抽籤，選舉號次出爐，第一選區1號鍾林芷綸、2號羅貴星、3號朱哲成、4號陳超明、5號朱英濠、6號曾國良。第二選區1號温俊勇、2號徐定禎、3號曾宛菁、4號林名哲、5號林昱同、6號徐志榮。

(中時 )