苗栗縣選舉委員會18日在苗栗市中正堂辦理第10屆立法委員苗栗縣候選人號次抽籤，一大早支持者們湧進中正堂廣場，場面熱鬧，抽完籤更各自占據一方高喊口號，比拚氣勢。
現任立委陳超明、徐志榮爭取連任，一早老神在在前往抽籤，陳超明抽中4號，與第9屆參選時相同號次，團隊指出，象徵陳超明繼續為鄉親服務4年，讓苗栗事事皆得意、鄉親四季都平安，「民4不可緩，就4陳超明」。徐志榮則抽中6號，祈願國運縣運都昌順，「六六大順，順利連任」。徐志榮也喊出，自己與陳超明，「4＋6等於10，是十全十美」。
民進黨籍第一選區立委候選人羅貴星、第二選區候選人徐定禎皆抽中2號，2人在支持者的力挺下，高喊「2020台灣要贏」，與民進黨競選主軸不謀而合。徐定禎說，過去在鎮長、市長、縣長選戰都抽中2號，可謂幸運號碼。羅貴星與徐定禎向選民懇託，3號蔡英文、2號羅貴星、徐定禎，台灣要贏。
18日第一、二選區立委候選人依照登記順序抽籤，選舉號次出爐，第一選區1號鍾林芷綸、2號羅貴星、3號朱哲成、4號陳超明、5號朱英濠、6號曾國良。第二選區1號温俊勇、2號徐定禎、3號曾宛菁、4號林名哲、5號林昱同、6號徐志榮。
(中時 )
#2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 #苗栗縣 #第一選區 #陳超明 #羅貴星 #第二選區 #山線立委 #海線立委 #徐志榮 #徐定禎 #朱哲成 #無黨籍 #温俊勇 #勞動黨 #台澎黨 #台灣基進 #統促黨
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。