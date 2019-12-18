香港「MYCOIN」比特幣投資公司，涉嫌在港吸金30億港幣，檢調查出，台籍人士林姓男子4人，也藉「MYCOIN」公司在台吸金逾1億元，台北地檢署今依違反銀行法起訴4人。

檢調調查，「MYCOIN」宣稱在冰島設立「氪能─比特幣礦業集團」，投資人可租用該集團專屬帳戶，挖礦取來的比特幣可變現，2014年吸引3000港人投資，吸金30億港幣，直到2014年底因利息未入帳，投資人發現公司人去樓空，才知被騙。

檢調查出，「MYCOIN」在台負責人為林姓男子，找女兒擔任會計，王姓男子2人則是林男下線，4人2014年5月起加入「MYCOIN」後，以「裕勢投資公司」名義，陸續在國內多家知名飯店舉辦說明會。

4人宣稱「MYCOIN」投資方案分為「10K」、「30K」、「90K」3種，以10枚、30枚及90枚比特幣價格租機挖礦，每日則可挖取0.06至0.7枚不等的比特幣，年利率相當於200％，上線可抽佣20至30％。檢調估計，4人半年內在台吸金1億300萬元。

(中時 )