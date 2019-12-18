鍾漢良發聲明否認罹患焦慮症。（圖／翻攝自北京星權律師事務所微博）

45歲鍾漢良過去有「小太陽」封號，近年來他將重心放在大陸，上月起開始參加浙江衛視節目《漫遊記》，最近卻傳出他因壓力大、罹患焦慮症，甚至數度自殘有輕生跡象。對此，他今(18日)透過律師正式否認，並表示此傳言已嚴重干擾了他的生活與工作，將依法究責。

鍾漢良今年2月受邀登上央視《春晚》，今年9月獲選為第十二屆電視製片業十佳評選活動中的「十佳電視劇演員」。今他透過北京星權律師事務所發表聲明，指出近日微信公眾號「娛記在線」暗指他「最近焦慮症復發了，自殘了好幾次」，甚至還出現「一路走好」等詛咒性字眼。

公司強調「鍾漢良先生從未患有焦慮症，其身體與心理均處於健康狀態」，並嚴格譴責所謂的自媒體散布謠言，也要求各大網路平台需做到監督義務，目前律師事務所已完成取證，將立刻採取訴訟程序，也要求其他網友不要再轉貼謠言，以免挨告。

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(中時電子報)