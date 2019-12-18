針對中央社前記者郭玫蘭2014年遭指涉入共諜案，最終檢調並未起訴，以及前總統馬英九就三中案，告發北檢檢察長邢泰釗涉洩密，聲請移轉至其他地方地檢署偵辦，然該簽結公文卻由刑泰釗核章，監委高涌誠、王美玉、趙永清日前提出調查報告指出，檢調涉違反偵查不公開，嚴重侵犯人權，程序也未盡妥適。

調查報告中羅列6起新聞事件，其中檢調2014年2月偵查中央社記者郭玫蘭涉犯國安法、2013年3月調查新北市媽媽嘴咖啡店負責人呂秉宏等涉嫌八里雙屍命案期間，媒體連日大幅報導偵查案情內容，並公開犯罪嫌疑人姓名與照片，最後雖均獲檢察官不起訴，仍造成名譽、隱私、工作、身心狀況等嚴重損害。

另外，法務部調查局偵辦中央社前記者郭玫蘭涉犯國安法，雖查無確切證據足以證明郭涉案，讓當事人身心煎熬10個月之久；北檢偵查前總統馬英九告發該署檢察長邢泰釗等洩漏偵查所得應保守秘密的偵查內容，並聲請移轉至他署偵辦，但該聲請公文卻由被聲請的當事人刑泰釗核章，實非妥適。

再者，中市府警察局大甲分局於2018年7月偵辦某詐欺車手案件，犯罪嫌疑人中有多名兒童及少年的個人資料、照片與監視器畫面均被揭露在各大新聞媒體上；高市府警察局前鎮分局於2018年9月10日晚上10點查獲「冰櫃藏屍案」刑事案件後，偵辦人員逕自向新聞媒體說明警方查獲的案情，致媒體隔天即附被害人藏屍冰櫃照片，大幅報導聳動案件，並逐日報導案情發展經過。

3位監委說，上述案件涉及言論自由、偵查不公開、媒體公審及無罪推定的爭議必須公平、公正的審慎分際，要求法務部及內政部警政署等機關檢討改進。

針對制度面的改革，監委建請司法院、行政院研議檢察官發動搜索後，應限制偵查期間，並對於因偵查人員等違反偵查不公開規定而受害的被告、犯罪嫌疑人等，考量建立減刑制度或採行其他金錢補償或賠償措施。

(中時 )