涉嫌燒死父親的劉姓醫科女。（本報資料照片）

今年5月16日台南市永康區發生的27歲醫學系畢業生劉姓女子涉嫌縱火燒死父親案，台南地檢署偵查終結依家暴殺害直系血親尊親屬等罪提起公訴，並建請法官從重量刑後，台南地方法院認定劉女行為時精神狀況不佳，18日判處有期徒刑12年，執行前監護2年，全案仍可上訴。對此，劉女弟弟說，目前人在國外，待回國了解並與母親商議後，再表示意見。

合議庭認為，劉女放火致父親死亡、母弟受傷，放火後又沒有任何救護即駕車逃逸，犯行重大，但考量被告母親及弟弟均表示被告求學時承受壓力，未曾就醫，行為時疑似精神病狀，情緒不穩，鑄下大錯，基於親情仍願原諒被告；再審酌被告犯案時年僅27歲，無前科，大學醫學系畢，坦承犯行，量處有期徒刑12年。

合議庭還說，被告經成大醫院鑑定團隊建議安排強制精神治療，否則未來仍有自傷、傷人之虞，加上迄今未曾就精神狀況進行任何醫療行為，且於審理期間展現防衛、敵對性格，考量執行完畢後始進行治療，較執行前治療實益低，因此要求被告執行前先令入相當處所監護2年，避免病情繼續惡化。

判決指出，5月15日深夜11點左右，劉女在永康區復華八街的住家，因細故與母親發生口角，隔天凌晨持自備塑膠桶開車前往加油站購買汽油，再返家潑灑在1樓客廳沙發附近點火引燃後，隨即駕車逃逸。

消防人員據報抵達現場撲滅火勢，但劉父仍因吸入過多濃煙導致一氧化碳中毒窒息併高溫灼傷，引發燒燙傷併吸入性嗆傷死亡；劉母有雙側下肢及會陰燙傷、體表面積33％；劉弟則有一氧化碳意外毒性作用及喉嚨痛等傷害。

事後，警方與火場鑑識員在1樓客廳發現可疑的易燃塗料，初步研判是人為縱火，經追查發現劉女案發前曾開車外出購買汽油，返家不久即離開，沒多久就發生火警，認為她涉嫌重大拘提到案；儘管劉女否認涉案，檢方仍向法官聲請羈押禁見獲准。

令人驚訝的是，涉嫌縱火弒親的劉女，還是某大學醫學系畢業的高材生，但一連3、4年報考醫師執照都落榜，目前仍待業中。

(中時 )