砂石場舊址率先被開挖，但今天挖的三個點都是乾淨土。（周麗蘭攝）

李明哲出示西螺鎮公所承租國產署土地傾倒疏浚土方的公文。（周麗蘭攝）

國產署18日大動作開挖西螺鎮東南段國有地37點，將花3天時間開挖完，李佳芬父親20年前經營的大通砂石場舊址率先被挖，已經開挖的3個點都是乾淨土。

國產署出動1部怪手將開挖9筆土地，18日原定從西螺鎮公所承租的編號37號土地開挖，不過開挖前工作人員接獲指示臨時變更路線，直接從前大通砂石場舊址所在地開挖，眾目睽睽下挖三公尺深，但3個點都沒有回填物。

國產署中區分署長趙子賢督軍，挖完第一、第二個點都無廢棄物，他指示直接回填。

李佳芬胞弟、縣議員李明哲表示，對於國產署配合蔡政府作為選舉的打手，感到很不齒，土地也早已完成點交，如果點交有問題為何不早開挖，選舉剩下20幾天，進行政治操作企圖影響選舉結果。

李明哲說，民進黨籍的兩任西螺鎮長也向國產署申請承租在同一塊土地傾倒疏濬廢棄物，也算到李家頭上，他沒有辦法接受這種行為。這場政治表演秀就讓事實證明，不論是誰亂栽贓都一定提告。

(中時 )