中天新聞

做為一個有禮貌的客人，有些人會想在退房前整理房間，疊好棉被、牙刷物歸原位等，但這些舉動對清潔人員來說，其實是在幫倒忙，甚至造成困擾。

飯店客房部協理莊玉英說道，有些客人會很好心又把牙刷塞回去盒子、物歸原位，反而更讓人困擾，「因為如果不小心沒更換到，下一組客人就可能會用到使用過的牙刷」，非常噁心。建議使用過的牙刷直接丟掉，不要再幫忙收回來了。

飯店務副主任塗儀真也指出，「雖然客人會幫忙摺棉被，可我們每天還是會把它打開，將床單、被套拉開換新的，民眾的好意，反而是多此一舉」。

此外，有些人房內的備品沒用完也不敢帶走，怕被說貪小便宜，然而房務人員私下卻很希望這些「一次性的物品」最好通通被拿光，因為備品的錢都包含在房費內，全部拿走反而方便補貨。其他像是寶特瓶丟垃圾桶、在房內吃重口味的食物，都是房務人員覺得NG的行為。

(中時電子報)