70歲徐姓男子2019年8月間向台中警方交出1把制式手槍及一批彈藥自首，指稱他早年擔任遠洋漁船報務員，因頻傳漁船喋血事件，他為自保而在菲律賓購買槍彈，2013年退休返台帶回，但持有槍彈讓他內心惶恐而出面自首。台中地檢署18日依違反槍砲彈藥刀械管制條例將他起訴。

起訴書指出，徐男在2010年間擔任遠洋漁船報務員，因船上外籍船員眾多、海外漁船喋血事件頻傳，為求自保在菲律賓馬尼拉，以2000元美金購買具殺傷力的制式手槍1支、彈匣2個及制式子彈100顆，攜回漁船房間藏放。

徐男在2013年退休返台，將槍彈攜回台中市住處。他在2018年8月間因為持有槍彈內心惶恐不安，而向警方自首，他擔任船員時的薪資為協助家人還債，已花用玩，並成為中低收入戶。

檢察官認為他無前科，擔任船員時為求自保而購買槍彈，違反槍砲彈藥刀械管制條例，審酌他自行攜帶槍彈向警方自首，犯後坦承案情，適用自首要件，依法將他起訴。

(中時 )