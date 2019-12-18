知名YouTuber Marques Brownlee(MKBHD) 日前發表了針對16款2019年度手機相機的盲測，網友選出來的結果，令人出乎意料。蘋果年度新機iPhone 11 Pro在首輪就出局，最終由三星Galaxy Note 10+勝出。結果顯示出網友們喜愛的相機色彩調教上，明亮度較高的手機。

YouTuber MKBHD針對16款2019年度手機相機進行拍照盲測

YouTuber MKBHD他今年選擇了16款手機進行盲測比較，每一支手機都會拍攝16張照片，再上傳到Twitter請網友票選。入選的手機分別是：OnePlus 7T、華碩ZenFone 6、華為 Mate 30 Pro、華碩 ROG Phone II、三星Galaxy Note 10+、Royale FlexPai（柔宇FlexPai摺疊螢幕手機）、Google Pixel 3a、LG G8X、三星Galaxy S10e、小米Note 10、iPhone 11 Pro、OnePlus 7T Pro、Google Pixel 4、Sony Xperia 1、華為P30 Pro以及紅米K20 Pro（在台灣推出的版本是小米9T Pro）。共有十個品牌入選（小米/紅米算同一個品牌）。

盲測採用兩倆對決，單淘汰制。結果在第一輪結果中ZenFone 6（77%）贏過OnePlus 7T（括號中是得票率）；華為Mate 30 Pro（69%）勝過華碩ROG Phoen II；三星Galaxy Note 10+（77%）勝過Royale FlexPai；Google Pixel 3a（91%）勝過LG G8X；三星Galaxy S10e（93%）勝過小米Note 10；OnePlus 7T Pro（70%）勝過iPhone 11 Pro；Google Pixel 4（90%）勝過Sony Xperia 1；紅米K20 Pro（75%）勝過華為P30 Pro。

第二輪，則是華為Mate 30 Pro（55%）贏過ZenFone 6；三星Galaxy Note 10+（62%）勝過Google Pixel 3a；三星Galaxy S10e（63%）勝過OnePlus 7T Pro；Google Pixel 4（86%）勝過紅米K20 Pro。第三輪則是三星Galaxy Note 10（61%）贏過華為Mate 30 Pro；三星Galaxy S10e（59%）贏過Google Pixel 4。決賽由三星Galaxy Note 10+與Galaxy S10e對決，結果Galaxy Note 10+以67%得票率奪下最終拍照盲測冠軍。

過程中不同手機的對決，產生了不少有趣的結果。華碩ZenFone 6贏過OnePlus 7T、OnePlus 7T Pro則勝過iPhone 11 Pro，紅米K20 Pro則是打敗了華為P30 Pro，跟專業評測相機機構的結果，有不少出入。代表相機的最終實力跟能贏得多少消費者喜愛的風格，不一定正相關。從最後Galaxy S10e能進入決賽，與Galaxy Note 10+一決高下，可以看出三星相機的調教，顏色更為鮮豔、明亮的風格，更容易受到網友的青睞。

(中時電子報)