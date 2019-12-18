總統府今天召開記者會，公布109年元旦總統府升旗典禮活動流程，109年將以「2020攜手同心，台灣前進」作為活動精神，當天清晨4點半起開放民眾進場，並請到新港奉天宮電音三太子等團體在主舞台演出，國歌領唱人員則有防疫人員、棒球隊和交換學生。

109年元旦總統府升旗典禮活動主辦單位為台灣扶輪人元旦升旗典禮委員會，總統府公共事務室主任張文蘭指出，明年將以「2020攜手同心 台灣前進」作為活動精神，過去一年，台灣在各種處境備受打壓與挑戰，雖然面對重重難關，我們依然堅定的守護自己的民主價值。

她說，新的一年，我們更要攜手同心、團結努力，讓世界看 到台灣與世界交朋友的決心，堅定展現台灣做為世界不可或缺的一員。

在主視方面以柔和線條表現流動的流體世界，象徵多元社會的包容與 融合、互愛互信、攜手同心。配色與設計走普普風風格，以 大面積色塊營造熱鬧、有生命力的氛圍，富有巧思與創新的視覺設計充滿希望與朝氣。

呼應明年的主題，元旦表演活動將結合年輕 、創新、親民元素，暖場演出將邀請國內最具代表性的高中樂旗隊北一女樂儀旗隊、建中樂旗隊，以及曾獲日本中學生排舞比賽「Dance Attack」臺灣區冠軍南強工商、全國中等 學校熱舞大賽高中混合組冠軍的啟英高中街舞團共同演出。

張文蘭表示，表演中也安排入圍金曲獎「最佳演唱組合」的A Cappella樂團VOX玩聲樂團，用屬於年輕人的活力與多元創新，迎接嶄新 的一年。

此次正逢奉天宮媽祖駐台400年舉辦「馨護台灣，騎島平安」環台腳踏車祈福活動，將集合了500位信眾一起來參加總統府升旗典禮，同時歡慶新港奉天宮開臺媽祖駐台400年，祈願媽祖庇佑中華民國新的一年風調雨順 國泰民安。

為發揚與傳承民俗表演藝術，將傳統民俗表演整合創新，融合傳統與現代舞蹈， 當天也安排奉天宮電音三太子在主舞台演出。會後演出則邀請到由扶輪社青少年交換計畫來台的外國學生帶來舞龍舞獅演出；北部6處扶輪社社友及眷屬500多人所組成的薩克斯風樂團表演，帶來輕快、歡樂的組曲重奏，替整個元旦升旗典禮畫下完美句點。

在國歌領唱方面，今年將安排擋下非洲豬瘟病毒入侵的第一線防疫檢疫人員、本屆亞錦賽和世界盃表現精彩的棒球隊員、以及交換學 生，將帶領大家齊唱國歌。

(中時 )