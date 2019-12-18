放眼全球市場，花旗銀行財富管理認為，有三大潛在風險：地緣政治風險、貿易爭端，以及景氣衰退風險，然而，根據花旗銀行的獨門工具「花旗熊市檢驗指標」來觀測美國資本市場，目前18項熊市指標中僅4項示警，相對於2000年17.5項示警與2007年13項示警，顯示市場仍未有邁入熊市的疑慮。

「花旗熊市檢驗指標」從去年12月到現在，熊市指數數目極少，呈現近十多年來少見的適合投資、進行資產配置的期間。花旗（台灣）銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，展望2020年，投資人在策略考量上，可以順向考量地緣政治風險以及經濟成長機會，投資策略規劃可以將投資組合朝向「防禦型」以及「低波動」的資產進行布局。

花旗台灣銀行今（18）日舉行2020年投資展望會，站在花旗財富管理的視角，全球經濟持續復甦，「金鼠年」投資主軸仍是股優於債，尤其新興亞洲股市、健康護理產業有表現機會，由於市場波動性加劇，黃金避險價值可望浮現。

曾慶瑞認為，基於投資人對經濟前景的信心，加上全球央行採取貨幣寬鬆政策，為市場挹注充沛資金動能，帶動全球股市震盪走高，投資人就是學會「與波動共舞」，目前全球市場處於第三階段—牛市晚期階段，亦即經濟成長伴隨著信用利差擴大以及市場高度波動。

「2020年市場波動將成為常態」，曾慶瑞建議，投資人應該靈活布局多元資產，或適度介入黃金等避險商品。

(工商 )